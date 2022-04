Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Van Thành a souligné l’objectif d’inaugurer l’aéroport international de Long Thanh dans la province méridionale de Dông Nai d’ici 2025 dont l’assurance de la qualité de l’ouvrage est la priorité absolue.

Le vice-Premier ministre Lê Van Thành (centre) lors de la réunion, le 6 avril. Photo : VNA

En plus d’assurer le progrès et la qualité, l’accent doit être mis sur la prévention du gaspillage et des phénomènes négatifs lors de la mise en œuvre de ce projet d’environ 5 milliards de dollars afin de garantir l’efficacité des investissements, a-t-il déclaré lors d’une réunion tenue mercredi 6 avril.



Il a demandé à la Compagnie des aéroports du Vietnam (ACV), au conseil de gestion du projet et aux entrepreneurs de maintenir trois quarts de travail par jour pour accélérer le progrès du projet.

La province de Dông Nai doit également accélérer le déminage du site pour remettre l’ensemble des 1.810 ha pour la première phase et les 722 ha de réserves foncières avant le 30 avril, et l’ensemble des 5.000 ha pour le projet d’ici juin de cette année.

Il s’agit d’un facteur décisif pour le succès du projet, a noté le vice-Premier ministre Lê Van Thành.

Le vice-ministre des Transports, Lê Anh Tuân a fait savoir que la province de Dông Nai avait cédé 1.589 ha sur les 1.810 ha de terres pour la phase 1 et 466,79 ha sur les 722 ha de réserves foncières.



Le président du Comité populaire provincial, Cao Tiên Dung, s’est engagé à achever le déminage du site d’ici juin 2022.

Image d’artiste de l’aéroport international de Long Thành. Photo : VNA



Couvrant plus de 5.580 hectares, l’aéroport international de Long Thành s’étendra sur six communes du district de Long Thành. Sa construction a été divisée en trois phases.



Dans la première phase qui devra être achevée en 2025, une piste et un terminal passagers ainsi que d’autres installations de soutien seront construits pour desservir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret chaque année.



L’aéroport international de Long Thành a été mis en chantier en 2021 à 40 km à l’est de Hô Chi Minh-Ville. Une fois entièrement achevé d’ici 2050, l’aéroport pourra accueillir 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret par an.



Sa présence permettra de soulager l’aéroport international de Tân Son Nhât surchargé de Hô Chi Minh-Ville, qui est actuellement le plus grand du Vietnam. – VNA