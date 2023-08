Ho Chi Minh-Ville (VNA) – A l’approche des congés de la Fête nationale , l'aéroport international de Tan Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville a préparé des plans d’opération alors que le nombre de passagers devrait augmenter, jusqu'à 130.000 personnes pendant les jours de pointe.Selon l'aéroport international de Tan Son Nhat, pendant les jours de pointe du 31 août au 4 septembre, il devrait servir en moyenne 720 vols avec 125.000 passagers par jour. Le nombre de vols et de passagers pourrait s’élever à 740 et 130.000, respectivement, le 31 août et le 4 septembre.L’ aéroport travaillera en étroite collaboration avec les compagnies aériennes et les unités de services au sol pour servir les passagers rapidement et en temps opportun.