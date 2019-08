L'État détient 65% du capital social du groupe du charbon et des industries minérales du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc vient de signer une décision approuvant une liste de l'actionnarisation de 93 entreprises publiques d'ici la fin de 2020.

Concrètement, l'État détient au moins 65% du capital social dans quatre entreprises publiques que sont la Banque de l'agriculture et du développement rural (Agribank), le groupe du charbon et des industries minérales du Vietnam, la compagnie générale de vivres du Nord et l'Eurl des minerais. Selon cette décision, l'État détiendra de 50% à 65% du capital social.



Le Premier ministre a confié aux ministres, aux présidents des Comités populaires provinciaux et des conseils de membres de groupes économiques la mission de la mise en œuvre de l'actionnarisation conformément à la réglementation.



Ils devront faire rapport au Premier ministre pour qu'il examine et décide l'ajustement de la proportion de capital détenue par l'État dans les entreprises qui produisent et fournissent des produits et des services publics, ainsi que dans celles qui jouent un rôle important dans le développement économique local et dans d'autres domaines spécifiques.



Les rapports sur les progrès de l'actionnarisation des entreprises doivent être envoyés aux ministères du Plan et de l'Investissement, des Finances et au Comité de pilotage pour le renouvellement et le développement des entreprises. -VNA