Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Lê Hoai Trung, s’entretient avec Song Tao , chef du Département des liaisons internationales du Comité central du PCC. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Lê Hoai Trung, s’est entretenu au téléphone mardi 19 avril avec Song Tao, chef du Département des liaisons internationales du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).



Les deux parties se sont informées de la situation de chaque pays, et ont discuté de questions internationales et régionales d'intérêt commun.



Les deux parties ont convenu que la coopération entre les deux Partis et les deux pays a maintenu une bonne dynamique de développement ces dernières années, en particulier la coopération entre les organes des deux Partis qui joue un rôle d’orientation important dans les liens entre les deux pays.



Les deux parties ont souligné l'importance de contacts réguliers et sous une forme flexible entre les hauts dirigeants, en particulier les entretiens téléphoniques entre les secrétaires généraux, contribuant à renforcer la confiance et à orienter les relations Vietnam - Chine vers un développement sain et stable.



Lê Hoai Trung a proposé à la partie chinoise de continuer de travailler en étroite collaboration pour assurer un commerce équilibré, de faire des efforts pour réduire la congestion des marchandises dans les zones frontalières, de reconnaître mutuellement les passeports vaccinaux de chaque pays.



Il a également proposé à la partie chinoise de continuer d’observer sérieusement les trois documents juridiques sur la gestion de la frontière terrestre sino-vietnamienne, de maintenir la paix, la stabilité et de traiter de manière satisfaisante les problèmes en mer, de se coordonner étroitement avec l'ASEAN pour mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de pousser l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel.



Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV a également remercié la Chine pour son soutien au Vietnam dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de Covid-19.



De son côté, Song Tao a fait part des réactions positives sur les questions soulevées par la partie vietnamienne, et s’est échangé sur les points capitaux de la coopération entre les deux Partis et deux pays dont les deux organes vont coordonner la mise en œuvre dans les temps à venir.



Il a annoncé que le Département des liaisons internationales du Comité central du PCC a fait don d'un certain nombre de fournitures médicales d'une valeur totale de 1,5 million de yuans pour soutenir la prévention et le contrôle du Covid-19 au Vietnam.



A cette occasion, Lê Hoai Trung et Song Tao ont représenté leurs Partis respectifs pour signer un plan de coopération entre le PCV et le PCV pour la période 2021-2025, et un plan de coopération en matière de formation des cadres entre le PCV et le PCC pour la période 2021-2025. –VNA