Bangkok (VNA) - L’Agence vietnamienne d’information (VNA) et le Département des relations publiques (PRD) du gouvernement thailandais ont convenu de renforcer leur coopération en matière d’information à l’issue de la 16e réunion de leur comité technique mixte, lundi 2 décembre à Bangkok, en Thaïlande.

La directrice générale adjointe de la VNA, Vu Viêt Trang, (à droite) et sa homologue du PRD Pichaya Muangnao signent l’accord de coopération sur l’information extérieure, le 2 décembre à Bangkok. Photo : VNA

Les deux parties ont décidé d’améliorer davantage l’efficacité des contenus de coopération existants et d’élargir leur coopération à des nouveaux domaines, notamment l’application de l’intelligence artificielle au processus de production de l’information, l’échange d’expériences en matière de lutte contre les fausses nouvelles et de production d’infographies.La directrice générale adjointe de la VNA, Vu Viêt Trang, a salué une collaboration efficace entre les deux parties durant ces derniers temps, avec la multiplication des produits journalistiques sur les sujets d’actualité comme les changements climatiques, la rénovation de l’éducation, le développement du tourisme et la conservation et la promotion de l’identité culturelle du Vietnam et de la Thaïlande.L’échange d’informations a également aidé à diversifier les sources de nouvelles internationales, à renforcer l’information sur la situation régionale et la Communauté de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a-t-elle ajouté.