La cérémonie de signature. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’Agence vietnamienne d’information (VNA) et l'Agence de presse arménienne Armenpress ont signé le 14 novembre un accord de coopération par vidéoconférence, marquant la collaboration officielle dans les activités spécialisées entre les deux agences de presse nationales.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a déclaré que l'accord fournissait une base pour échanger officiellement des informations sous différentes formes et mener d'autres projets de coopération correspondant à la demande et à la capacité de chaque partie.

Elle s’est déclarée convaincue que les deux agences de presse rempliraient mieux leurs fonctions de présentation de l'homme et de la nature du Vietnam et de l'Arménie, et couvriraient les événements d'intérêt public dans les deux pays ainsi que les problèmes émergents dans la région et dans le monde. Cela contribuerait à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples, à promouvoir les échanges, à consolider l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays, a-t-elle ajouté.

La VNA a développé diverses formes d'informations à publier sur plusieurs plates-formes tout en appliquant progressivement l'intelligence artificielle (IA) pour réduire la main-d'œuvre et les coûts et renforcer le journalisme de données sur la base de la riche source de données qu'elle a stockée pendant près de huit décennies, a-t-elle annoncé.

Armenpress développe fortement le multimédias telles que les vidéos et les podcasts et la VNA souhaite partager des expériences avec la partie arménienne car elles seront très utiles à la VNA dans son processus de transformation numérique, a-t-elle ajouté.

La directrice de la VNA a noté qu'en tant qu'agences de presse prestigieuses, leur coopération contribuerait au développement substantiel, pratique et efficace des relations Vietnam-Arménie. Elle a considéré l'accord, signé en présence de l'ambassadeur arménien au Vietnam Vahram Kazhoyan, comme une étape importante dans l'expansion des liens multiformes.

A cette occasion, Mme Vu Viet Trang a remercié l'ambassadeur et l'ambassade d'Arménie pour avoir contribué à renforcer les liens entre les deux agences de presse, ajoutant que la VNA espérait une coordination efficace de l'ambassadeur et de l'ambassade dans la mise en œuvre de cet accord.

La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, et l'ambassadeur arménien au Vietnam, Vahram Kazhoyan. Photo: VNA

S'exprimant par vidéoconférence, le directeur d'Armenpress, Narine Nazaryan, a également considéré la signature de l'accord comme une contribution importante aux relations entre l'Arménie et le Vietnam, et a déclaré que la coopération était très significative à l'ère du développement technologique lorsque les informations d'aujourd'hui ne connaissent pas de frontières.

Pour sa part, l'ambassadeur arménien au Vietnam, Vahram Kazhoyan, a affirmé que le 20e siècle était devenu une démonstration de l'amitié entre les deux pays, la visite du Président Ho Chi Minh en Arménie du 21 au 23 juillet 1959 marquant une nouvelle ère des relations bilatérales. L'ouverture de l'ambassade arménienne à Hanoï il y a 10 ans a constitué un nouveau départ dans le développement de leurs relations.



Il a perçu que la signature de l'accord de coopération entre les deux agences aiderait les Arméniens et les Vietnamiens à accéder plus rapidement à des informations de haute qualité provenant de sources prestigieuses et dignes de confiance.-VNA