Séoul (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a déclaré que sa visite en République de Corée visait à faire progresser le développement pratique et efficace du partenariat de coopération stratégique bilatéral.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, et le maire de Busan, Oh Keo-don, le 4 décembre à Busan. Photo : VNA

En recevant le maire de Busan, Oh Keo-don, mardi 4 décembre à Busan, elle a déclaré que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec la République de Corée comme les deux pays partagent des similitudes historiques et culturelles.Nguyên Thi Kim Ngân a souligné la nécessité de promouvoir les liens entre les localités des deux pays en dehors des liens gouvernementaux et parlementaires.Se félicitant des liens de coopération entre Busan et Hô Chi Minh-Ville au cours des deux dernières décennies, la dirigeante vietnamienne a exprimé sa satisfaction devant le fait qu’un quart des investisseurs sud-coréens au Vietnam viennent de Busan.Elle a salué la République de Corée comme l’un des principaux partenaires du Vietnam en matière de commerce et d’investissement, ajoutant que son pays s’intéressait au développement des petites et moyennes entreprises, souhaitant que davantage d’hommes d’affaires de Busan investissent dans des domaines correspondant aux besoins du Vietnam.Selon Nguyên Thi Kim Ngân, le nombre de Vietnamiens vivant et travaillant en République de Corée équivaut à la population sud-coréenne totale au Vietnam. En plus de la coopération entre localités, elle a appelé à l’intensification des échanges entre les peuples.Exprimant ses remerciements aux autorités de Busan pour avoir apporté un soutien positif aux ressortissants vietnamiens dans cette localité, elle a salué Busan pour ses préparatifs en vue de la création d’un centre de soutien pour les familles vietnamo-sud-coréennes.Parallèlement au raffinement des réglementations légales et à la création d’un environnement des affaires équitable pour les entreprises étrangères, le Vietnam préconise également une politique de protection des citoyens étrangers, y compris des Sud-Coréens, dans le pays.Le maire Oh Keo-don a, pour sa part, remercié la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam d’avoir choisi Busan comme première destination lors de son voyage. Il a déclaré que le peuple de Busan aime le Vietnam et ses habitants et que de nombreux Vietnamiens vivent et travaillent dans la localité.Il a exprimé sa conviction que le Vietnam prospérera davantage et que les deux pays oeuvreront ensemble pour un développement mutuel. –VNA