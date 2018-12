Hanoi (VNA) – Dans le cadre de sa visite en République de Corée, le 5 décembre, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a eu une séance de travail avec le président du Comité de la nouvelle politique Sud de la République de Corée, Kim Hyeon Cheol, et le président du Comité de la révolution industrielle 4.0, Chang Byung Gyu.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (gauche) et le président du Comité de la nouvelle politique Sud de la République de Corée, Kim Hyeon Cheol. Photo: VNA



Lors de la réunion avec le président du Comité de la nouvelle politique Sud de la République de Corée, Kim Hyeon Cheol, Trinh Dinh Dung a déclaré que les relations entre les deux pays s'étaient développés rapidement, de manière approfondie et complète, que les deux pays étaient devenus les partenaires importants de premier rang dans tous domaines. Il a hautement apprécié le fait que la Corée du Sud considérait le Vietnam comme partenaire majeur dans sa nouvelle politique Sud, en saluant l’initiative pour la future communauté de la Corée et de l'ASEAN. Le vice-Premier ministre a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance au partenariat de coopération stratégique avec la République de Corée, avant de demander aux deux parties de continuer à promouvoir les relations bilatérales dans un certain nombre de domaines spécifiques.Afin d’atteindre l’objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards d’USD en 2020, le Vietnam a demandé à la Corée du Sud de coopérer activement pour accélérer le processus de quarantaine pour les produits agricoles, augmenter les importations de la viande de porc et des produits agricoles vietnamiens, aider à améliorer la compétitivité des produits vietnamiens et intégrer ces produits dans la chaîne de valeur mondiale et à développer les industries auxiliaires.En ce qui concerne la coopération en matière d’investissement, le Vietnam a propose au gouvernement et aux associations économiques sud-coréennes d’encourager les entreprises du pays à accroître leurs investissements au Vietnam dans les secteurs tels que les industries auxiliaires, l’automobile, l’électronique, les énergies propres et renouvelables, le développement des infrastructures dans les parcs industriels, les zones urbaines intelligentes, l’agriculture moderne et l’investissement dans les projets d'infrastructure à grande échelle sous forme de partenariat public-privé (PPP). Les entreprises sud-coréennes sont également appelées à participer au processus d’actionnarisation et de désinvestissement dans les entreprises d’État, à soutenir les entreprises de startup..., a-t-il dit, affirmant que le gouvernement vietnamien créera au maximum des conditions favorables pour les investisseurs sud-coréens.Concernant la coopération au développement, le Vietnam a demandé à la République de Corée de poursuivre son aide au développement et d'inciter les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes à investir dans les domaines dont le Vietnam a besoin, y compris l'énergie, et de participer à des projets de partenariat public-privé au Vietnam.Concernant la coopération dans le domaine du travail, le Vietnam a demandé à la Corée du Sud d’examiner l’augmentation de l’accueil des travailleurs vietnamiens, en accordant une importance particulière à la main-d’œuvre qualifiée.Dans le domaine de l’énergie, le vice-Premier ministre a invité la République de Corée à étudier sa participation aux adjudications des projets de prospection, d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières ; à fournir des services dans les domaines de la raffinerie de pétrole et de l'industrie pétrolière ; en soutenant le Vietnam dans les domaines de la formation, du développement des ressources humaines, des experts techniques et des gestionnaires dans le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables.Le président du Comité de la nouvelle politique Sud de la République de Corée, Kim Hyeon Cheol, a souligné que le Vietnam était au centre de cette politique du président sud-coréen. Le gouvernement et les ministères et organismes concernés continueront de mettre en œuvre la perception commune des dirigeants des deux pays concernant le développement intégral des relations entre le Vietnam et la Corée du Sud, en affirmant que la République de Corée augmentera dans les années à venir les importations de marchandises en provenance du Vietnam et, plus important encore, facilitera le transfert technologique, encouragera les entreprises sud-coréennes à participer à la coopération en matière d'infrastructure. La République de Corée est disposée à partager ses expériences pour que le Vietnam se développe ensemble, considérer toujours le Vietnam comme un partenaire de premier plan dans l'aide publique au développement, renforcer la coopération avec le Vietnam dans le domaine du travail, encourager et créer des conditions favorables pour que les entreprises sud-coréennes participent à la pétrochimie, aux énergies nouvelles et à la croissance verte.