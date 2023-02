Bangkok, 12 février (VNA) - Les médias du Brunei ont publié de nombreux articles sur la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh dans le pays les 10 et 11 février, soulignant que ce voyage témoigne des solides relations diplomatiques bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le sultan de Brunei Hassanal Bolkiah. Photo: VNA

La page webe borneobulletin.comn, dans son article, a décrit la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh comme un témoignage des solides relations diplomatiques établies entre le Brunei et le Vietnam il y a 30 ans.Il a souligné que depuis son adhésion à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Bandar Seri Begawan en 1995, le Vietnam est devenu l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région.Le sultan de Brunei Hassanal Bolkiah a salué les réalisations du Vietnam, notamment le programme national de transformation numérique, affirmant que la signature d'un plan d'action entre les deux parties vise à renforcer davantage la coopération bilatérale et à soutenir la préparation pour répondre aux défis mondiaux.Le sultan de Brunei a exprimé sa satisfaction que malgré les défis causés par la pandémie de COVID-19, les deux pays ont toujours maintenu leur coopération dans les domaines de l'approvisionnement, de la production et du commerce de l'énergie, le commerce bilatéral dépassant l'objectif de 500 millions de dollars fixé en 2017.Le Brunei souhaite développer davantage ses relations commerciales avec le Vietnam, notamment par le biais de coentreprises opérant dans le secteur de l'aquaculture, pour aider à renforcer les capacités des industries locales et assurer la sécurité alimentaire, a-t-il déclaré.L'article citait le sultan Hassanal Bolkiah disant que le partenariat éducatif continu entre l'Université de Brunei Darussalam (UBD) et l'Université FPT de Da Nang, ainsi que la mise en œuvre de l'exemption de visa, rapprocheront les gens et faciliteront la circulation des marchandises et services.Le sultan du Brunei a remercié le Vietnam d'avoir soutenu son pays pendant son mandat de président de l'ASEAN en 2021, montrant son espoir que les deux pays renforceront leur coopération vers une vision communautaire de l'ASEAN d'ici 2025.Il a félicité le Vietnam pour son élection au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025, exprimant sa confiance dans les contributions du Vietnam au règlement des problèmes des droits de l'homme.Les médias de Brunei ont également cité le ministre du Bureau du Premier ministre, 2e ministre des Finances et de l'Économie du Brunei, Dato Seri Setia Dr Awang Haji Mohd Amin Liew Abdullah, soulignant que Brunei attachait de l'importance à ses relations étroites avec le Vietnam.Il a mentionné un grand potentiel pour renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux nations.Le ministre a affirmé qu'au niveau régional et international, les activités des deux pays à travers l'ASEAN et le forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ainsi que des accords tels que le Partenariat économique global régional (RCEP), contribuent à accroître l'accès à l'économie mondiale marchés, encouragent les activités commerciales et économiques fondées sur des règles et facilitent un approvisionnement efficace, diversifié et flexible.Le Brunei recherche des partenariats mutuellement bénéfiques avec des pays avec lesquels il entretient des liens étroits comme le Vietnam pour assurer la prospérité, notamment à travers des projets de coopération dans des domaines et priorités clés du pays tels que le pétrole et le gaz, l'alimentation, le tourisme, les technologies de l'information , la communication et les services, a-t-il souligné. - VNA