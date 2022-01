Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Les principaux journaux laotiens ont publié le 7 janvier des articles sur les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos et sur la visite officielle du Premier ministre lao Phankham Viphavan au Vietnam du 8 au 10 janvier sur l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, affirmant que cette visite vise à resserrer et à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Le journal Pasaxon, porte-parole du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), a publié un éditorial intitulé "La solidarité spéciale entre le Laos et le Vietnam ne faiblit jamais". Selon l’auteur, la visite officielle au Vietnam du Premier ministre Phankham Viphavanh réaffirme non seulement la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam, mais illustre également le développement continu de leurs relations étroites, contribuant à consolider la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Laos -Vietnam pour les rendre de plus en plus fructueuses.

Le même jour, le journal PathetLao de l'Agence de presse lao a publié un article intitulé "Continuer à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam", soulignant que les relations Laos-Vietnam sont spéciales et incomparables. L’article a conclu que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples sont un modèle rare dans les relations internationales.-VNA