Des marchandises exportées vers la Chine par la porte frontalière de Tan Thanh, province de Lang Son. Photo : VNA



Hanoï (VNA - Grâce aux efforts conjoints des deux parties, le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine continue de maintenir son développement stable et positive, réalisant de nombreuses réalisations importantes dans divers domaines.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai avec l'Agence vietnamienne d'information, en estimant les relations entre les deux pays ainsi que l'importance de la visite officielle en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong.

En ce qui concerne les relations politiques, des échanges et des contacts de haut niveau ont lieu régulièrement sous des formes flexibles, apportant une contribution importante au renforcement de la confiance politique entre les deux Partis et les deux pays. La coopération et les échanges entre les deux Partis, sur le plan diplomatique, de défense, de sécurité publique, la coopération décentralisée et entre les deux peuples ont été étroitement maintenus. Les deux parties ont coorganisé avec succès en juillet 2022 la 14e réunion du Comité de pilotage de la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine.

La coopération économique et commerciale a maintenu un développement stable. La Chine est le plus grand partenaire commercial et le deuxième débouché du Vietnam tandis que le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et le sixième partenaire de la Chine dans le monde. Selon les statistiques des Douanes vietnamiennes, le commerce bilatéral au cours des neuf premiers mois de cette année a atteint 132,3 milliards de dollars, en hausse de 10,2 % par rapport à la même période l'an dernier. Les exportations de fruits du Vietnam vers la Chine ont fait de nouveaux progrès, le durian étant le dixième fruit officiellement exporté vers la Chine à partir de juillet 2022.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai. Photo : VNA



A propos de l'investissement, en septembre 2022, la Chine se classe au 6e rang parmi les 139 pays et territoires investissant au Vietnam avec un capital social total de 22,438 milliards de dollars.

La coopération dans la prévention du COVID-19 a obtenu de nombreux résultats substantiels. La Chine est l'un des pays qui fournissent le plus de vaccins, contribuant efficacement à la prévention et au contrôle de l’épidémie au Vietnam. Les échanges entre les deux peuples ont été progressivement rétablis. Au cours des neuf premiers mois de 2022, environ 78.100 visiteurs chinois sont arrivés au Vietnam, soit une augmentation de 1,7 fois par rapport à la même période l'an dernier.



Concernant la frontière et le territoire, les deux parties se sont étroitement coordonnées pour mettre en œuvre les documents juridiques sur la frontière terrestre entre le Vietnam et la Chine, renforcer la gestion de la sécurité et de la sûreté dans la zone frontalière ; parvenir à une conception commune sur la maîtrise des désaccords, sur le maintien de la paix et de la stabilité en mer, conformément au droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, sur la promotion active de mécanismes de négociation sur les questions maritimes, sur la mise en œuvre effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’accélération de la consultation sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC).



En outre, les deux parties ont également activement coopéré dans le cadre des forums multilatéraux pour promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde, promouvoir le rôle central de l'ASEAN et respecter la Charte des Nations Unies et le droit international.

La visite officielle du secrétaire général Nguyen Phu Trong en Chine est très importante pour promouvoir et approfondir les relations Vietnam - Chine ; renforcer la confiance politique entre les deux Partis et les deux pays, contribuant à porter les relations bilatérales à une nouvelle étape de développement, a estimé Pham Sao Mai.

Dans la situation actuelle, la consolidation et le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine sont conformes aux intérêts fondamentaux et à long terme des deux parties, bénéfiques pour le maintien de la paix, de la stabilité et de la promotion de la coopération dans la région et dans le monde, a-t-il conclu. - VNA