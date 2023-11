Hanoi (VNA) – La première visite officielle en Norvège de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân, à l’invitation du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, créera un nouvel élan pour approfondir davantage la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Norvège, Dinh Nho Hung.

Le Vietnam et la Norvège qui ont célébré en 2021 le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2021, ont assisté à de nombreux progrès positifs dans leurs liens marqués par le renforcement qualitatif et quantitatif des activités de coopération, la promotion des contacts et des échanges de délégations à tous les niveaux, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Depuis de nombreuses années, la Norvège a toujours été un partenaire important du Vietnam, a activement soutenu le Vietnam dans la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) précédents et des Objectifs de développement durable (ODD) actuels. L’aide publique au développement de la Norvège au Vietnam s’est élevée à à environ 320 millions de dollars, apportant des bénéfices pratiques au développement socio-économique du Vietnam.



Les entreprises des deux pays s’intéressent de plus en plus à la recherche d’opportunités de coopération et d’expansion de leurs activités au Vietnam et en Norvèges. La coopération dans les domaines liés à l’économie verte, à l’économie circulaire et au développement durable, y compris les énergies renouvelables et l’économie marine, se développe et ouvre des opportunités nouvelles et plus étendues.



L’orientation sera de développer les énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne offshore, l’énergie solaire et les nouvelles énérgies; des solutions pour une utilisation économe et efficace de l’énergie, contribuant à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050, à assurer les objectifs de sécurité énergétique et de développement, et de transition énergétique juste, a indiqué l’ambassadeur Dinh Nho Hung.



Il s’agit d’une des priorités de la coopération internationale de la Norvège, avec des outils importants, tels que le fonds d’investissement norvégien Norfund et le nouveau fonds d’investissement climatique. L’objectif est de mobiliser des sources de capitaux publics et privés pour aider les pays en développement à mettre en œuvre des projets conformes aux ODD de l’ONU et à répondre au changement climatique, a-t-il fait savoir.