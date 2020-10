La séance de travail entre de dirigeants de Can Tho et la consule générale du Royaume-Uni, Emily Hamblin. Photo : VNA



Can Tho (VNA) - Les dirigeants de la ville de Can Tho dans le delta du Mékong ont eu le 30 octobre une séance de travail avec une délégation du consulat général britannique, dirigée par sa consule générale Emily Hamblin.



Les deux parties ont discuté du développement économique et exprimé leur espoir de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, de la fabrication et d'autres secteurs industriels, en particulier ceux utilisant la haute technologie comme l'aviation et l'automobile.



La vice-présidente du Comité populaire de la ville de Can Tho, Vo Thi Hong Anh, a déclaré que le Royaume-Uni possédait des atouts dans les domaines répondant à la demande de développement de Can Tho. Alors, la ville souhaite appeler davantage des investissements dans les industries de transformation et auxiliaire, en particulier dans le Centre de technologie de l'information de Can Tho s'étendant sur 20,03 ha dans le quartier Hung Thanh du district de Cai Rang.



Pour sa part, Emily Hamblin a hautement apprécié le développement économique remarquable et le potentiel de croissance de la ville de Can Tho en tant que métropole de développement du delta du Mékong.

Ces derniers temps, le Royaume-Uni a investi dans la ville à travers des projets d'investissement direct étranger totalisant plus de 48 millions de dollars dispersés dans le transport fluvial, les services de divertissement et de restauration, l'éducation et l'hôtellerie, etc.



Cependant, le diplomate a noté que le chiffre restait modeste par rapport au potentiel économique des deux parties.



Can Tho a exporté 10,8 millions de dollars de marchandises au Royaume-Uni au cours des neuf premiers mois de cette année, principalement des produits aquatiques et des vêtements. Les exportations de l'année dernière se sont chiffrés à 12,6 millions de dollars. - VNA