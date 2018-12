Cérémonie d'inauguration du bureau de représentation de Leipzig à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Leipzig est la première ville d'Allemagne à ouvrir son bureau de représentation à la maison allemande Deutsches Haus à Ho Chi Minh-Ville, afin de renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les deux parties, d’aider les entreprises des deux pays à nouer des liens.



La cérémonie inaugurale s’est tenue le 6 décembre, avec la participation de plus de 120 représentants de plusieurs organes et entreprises allemands et vietnamiens.



Selon Torsten Bonew, premier maire adjoint de Leipzig, la création du bureau de représentation à Ho Chi Minh-Ville constitue un point important visant à resserrer les relations entre sa ville et le Vietnam, notamment dans le commerce et l'investissement, les énergies renouvelables, l’automobile, l'éducation et la formation, la recherche et la coopération au développement.



Avec plus de 500.000 habitants, Leipzig est l'une des grandes villes du Land de la Saxe. Ho Chi Minh-Ville et Leipzig ont signé un document de coopération stratégique en 2015, afin de consolider et de développer leurs relations. Leur coopération se penche sur l'économie, la santé, l'éducation, l'énergie, l'environnement, le développement durable, la recherche scientifique. -VNA