Phnom Penh (VNA) - A l'occasion du 45ème anniversaire du renversement du régime génocidaire de Pol Pot (7 janvier 1979) au Cambodge avec l’aide opportune des soldats volontaires vietnamiens, de nombreuses agences de presse cambodgiennes ont publié le 5 janvier des articles et de nombreuses images reconnaissant le rôle des soldats volontaires vietnamiens du Vietnam dans l'événement historique du 7 janvier et dans la reconstruction et le développement du Cambodge.



Les articles ont aussi souligné les relations de bon voisinage entre le Vietnam et le Cambodge au cours du dernier demi-siècle, qui continuent de se renforcer et de s'élargir dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Dans son article intitulé "Célébration du 45e anniversaire de la victoire du 7 janvier : Cambodge - Vietnam continuent de renforcer les relations de bon voisinage dans tous les domaines et à tous les niveaux", le journal en ligne ThmeyThmey a déclaré que le 7 janvier 1979 était le jour de la grande et historique victoire du peuple cambodgien face au régime génocidaire de Pol Pot, clôturant l'ère sombre et ouvrant une nouvelle ère, l'ère de l'indépendance, de la liberté, de la démocratie et du progrès social, tout en ouvrant la voie à l'unité nationale au Cambodge.Ce journal a commenté que les réalisations que le Cambodge a accomplies aujourd'hui sont toutes parties de "mains vides", après le renversement du régime génocidaire, effectué par le Front de salut national cambodgien avec le soutien des soldats volontaires et du peuple vietnamiens.Dans son article publié le même jour, le journal Koh Santepheap a souligné que cette victoire était un événement historique démontrant l'esprit de grande solidarité internationale entre les peuples et les armées du Cambodge et du Vietnam, ouvrant une nouvelle page dans les relations d'amitié et de bon voisinage entre les deux pays.Selon le journal Koh Santepheap, depuis le retrait complet de l'armée des volontaires vietnamiens du Cambodge , les relations Cambodge-Vietnam se sont de plus en plus développées dans de nombreux domaines, d’intérêt commun. -VNA