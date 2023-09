La vice-ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Candith Mashego-Dlamini, a accueilli la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan à l'aéroport international O.R. Tambo. Photo :VNA

Pretoria (VNA) - Dans la soirée du 13 septembre (heure locale), la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et une délégation vietnamienne sont arrivées à Pretoria, pour une visite officielle en Afrique du Sud du 13 au 16 septembre.

Dans le cadre de sa visite, la dirigeante s'entretiendra avec le vice-président de l'Afrique du Sud et assistera à la signature des documents de coopération ; aura une entrevue avec le secrétaire général du Congrès national africain (ANC) au pouvoir ; rencontrera le secrétaire général du Parti communiste d'Afrique du Sud.

Elle recevra aussi le président de la Chambre de commerce et d'industrie sud-africaine, des dirigeants et des entreprises sud-africains, se rendra à l’ambassade du Vietnam en Afrique du Sud et rencontrera la communauté vietnamienne dans ce pays. En particulier, elle coupera le ruban d'ouverture de l'Espace culturel vietnamien en Afrique du Sud et assistera au 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et au 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

La visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan contribuera au renforcement de bonnes relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays et à la promotion d’une coopération pratique et efficace avec des contenus plus précis et plus substantiels, notamment la facilité de l’accès aux informations d’affaires des entreprises vietnamiennes et sud-africaines.

Auparavant, du 10 au 13 septembre, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et une délégation vietnamienne ont effectué une visite officielle au Mozambique. -VNA