Hanoï (VNA) - La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan, présidente du Conseil de parrainage du Fonds de patronage des enfants du Vietnam, a présidé vendredi matin 26 novembre à Hanoï une réunion pour évaluer les activités de ce Fonds en 2021 et discuter du programme d'activités pour la période 2022-2026.

Dans le contexte actuel, les enfants sont les plus touchés par l'épidémie de COVID-19, la vice-présidente a suggéré que le Fonds de patronage des enfants du Vietnam doit définir clairement les tâches et activités urgent pour s'adapter rapidement au contexte. Dans le même temps, le Conseil de parrainage et le Fonds ont défini des tâches à long terme conformément à la stratégie de développement des ressources humaines du pays, tout en assurant la mise en œuvre des engagements internationaux en faveur des droits de l'enfant, a-t-elle ajouté.

Au cours de la période 2016-2021, le Fonds de patronage des enfants du Vietnam a mobilisé environ 575 milliards de dongs.

En 2021, le Fonds de patronage des enfants du Vietnam devrait soutenir 113.870 enfants, atteignant 103 % du plan annuel, avec un budget de 72.272 milliards de dongs.

Les activités d'aide à l'enfance ont changé, dont la priorité est l’assistance des enfants touchés par l'épidémie de COVID-19. Parallèlement à cela, le Fonds continue de soutenir des milliers d'enfants issus des ethnies minoritaires et de ménages pauvres et quasi-pauvres dans les zones montagnes éloignés, en terme de santé, d’éducation et de loisir. -VNA