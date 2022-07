La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân lors de l'événement à Hanoi, le 25 juillet. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân a reçu lundi 25 juillet à Hanoi une délégation d’anciennes combattantes de la piste de Truong Son (piste Hô Chi Minh).

Cet événement visait à commémorer la 75e Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947-2022) et la 63e Journée traditionnelle des soldats de Truong Son (19 mai 1959-2019).



La dirigeante a souligné que par leurs politiques prioritaires, le Parti et l’État prêtaient une attention particulière et perfectionnaient constamment les politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires au pays.



Louant les combattantes vietnamiennes pour leur sacrifice et leur exploits grandioses dans l’œuvre de défense et d’édification de la Patrie, elle a souhaité voir les vétérans ayant combattu sur la piste de Truong Son sensibiliser leurs descendants et les jeunes générations aux belles traditions de la nation.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân pose avec la délégation d’anciennes combattantes de la piste de Truong Son. Photo: VNA



Membre de l’Association de la piste de Truong Son, l’Association des anciennes combattantes de la piste de Truong Son rassemble des femmes soldats, de jeunes volontaires et des travailleurs civiques qui ont combattu et servi sur la piste de Truong Son dans la guerre de résistance anti-américaine pour le salut national, contribuant à la libération du Sud et à la réunification du pays.



Le 20 septembre 2009, le Comité national de liaison des soldats de Truong Son a décidé de créer un comité national de liaison d’anciennes combattantes de Truong Son, qui compte à ce jour plus de 30.000 membres.

La piste de Truong Son, dont la construction avait débuté en 1959, était constituée d’un labyrinthe complexe de voies de transport interconnectées les unes aux autres le long de la cordillère de Truong Son.



Du fait de son importance stratégique, elle a subi d’incessants bombardements de l’aviation américaine pendant le conflit, mais n’a jamais cessé de fonctionner jusqu’à la fin de la guerre en 1975. -VNA