Le 12 janvier, la vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale (AN) Tong Thi Phong (debout) a rendu visite à l’ambassade du Vietnam en Australie. Photo : VNA

Canberra (VNA) – Le 12 janvier, la vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale (AN) Tong Thi Phong a rendu visite à l’ambassade du Vietnam en Australie et rencontré des Viet Kieu, ce à l’occasion de sa participation à la 28e réunion annuelle du Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF-28) qui se tient du 13 au 16 janvier à Canberra.

Lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Ngo Huong Nam, a fait le point des acquis marquants des relations entre les deux pays ces derniers temps. La visite en Australie de la vice-présidente permanente de l’AN Tong Thi Phong dès les premiers jours de 2020 témoigne du développement du partenariat stratégique entre les deux pays.

Selon l’ambassadeur Ngo Huong Nam, plus de 300.000 Vietnamiens vivent en Australie sans compter environ 30.000 étudiants annuellement et 60.000 anciens étudiants dont plusieurs assumant actuellement des postes importants dans des organismes et organisations gouvernementales du Vietnam.

Tong Thi Phong a envoyé les meilleurs vœux du Tet (Nouvel An lunaire) de la part des dirigeants du Parti, de l’Etat et de l’AN à toute la communauté des Vietnamiens faisant des études ou travaillant, vivant en Australie.

Selon elle, lors de l’APPF-28, la délégation de haut niveau de l’AN vietnamienne participerait à l’élaboration du bilan des activités de coopération au cours de ces cinq dernières années, ainsi que de plans d’actions pour les années à venir. Le Vietnam a été le pays hôte de deux réunions annuelles de l’APPF, la dernière en 2018 avec l’adoption de la Déclaration de Hanoï. Cette tournée de la délégation de haut niveau de l’AN vietnamienne dirigée par sa vice-présidente permanente vise également à réaffirmer le développement sans cess du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Australie.

A cette occasion, Mme Tong Thi Phong a affirmé que le Parti et l’Etat considéraient toujours la communauté des Vietnamiens à l’étranger comme une fraction inséparable de la nation. Elle a demandé à l’ambassade du Vietnam en Australie de continuer d’être à l’écoute des Viet kieu, de synthétiser leurs avis, opinions et idées afin que le Parti et l’Etat modifient à temps leurs politiques pour s’adapter à la situation.-VNA