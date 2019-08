La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh travaille avec les responsables de Thanh Hoa. Photo: VNA

Thanh Hoa (VNA) - La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh, également présidente du Conseil de parrainage du Fonds national pour les enfants vietnamiens, a offert mardi 200 millions de dôngs, soit 8.600 dollars, aux victimes du typhon Wipha dans la province de Thanh Hoa (Centre).

La vice-présidente a également octroyé 16 cadeaux, d'une valeur de 3 millions de dongs chacun, à des enfants des régions touchés par le typhon Wipha, qui s'être récemment abattu sur le Vietnam.

Lors d'une séance de travail le même jour à Thanh Hoa avec les responsables locaux, Mme Dang Thi Ngoc Thinh a déclaré que Thanh Hoa était la localité la plus touchée par le typhon Wipha en termes de pertes humaines et matérielles.

Elle a demandé aux dirigeants locaux de continuer de régler les conséquences du typhon et à prendre des mesures pour aider les populations touchées à stabiliser rapidement leur vie.

Quant à la situation socio-économique de Thanh Hoa, la vice-présidente a salué les changements et le développement rapide de la province et a exprimé ses impressions sur les résultats scolaires de la localité, notamment trois médailles d'or et une d'argent aux olympiades internationales obtenues par les élèves locaux.

La province de Thanh Hoa doit valoriser solidarité et faire des efforts pour se développer rapidement et durablement, a-t-elle déclaré.

Selon le Comité populaire provincial, Thanh Hoa est la plus touchée par le typhon Wipha, avec 10 morts et 6 disparus. Le typhon a détruit 80 maisons, près de 350 hectares de riz et d’autres cultures ; et a abattu 1.700 animaux domestiques et plus de 6.700 volailles, entraînant des pertes matérielles estimées à environ 822 milliards de dongs (35,34 millions de dollars). -VNA