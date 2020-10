Quang Binh (VNA) - La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a rendu visite le 13 octobre aux habitants des districts de Le Thuy et de Quang Ninh, dans la province centrale de Quang Binh, qui ont été durement touchées par de graves inondations ces derniers jours.

La vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh a rendu visite le 13 octobre aux habitants des districts de Le Thuy et de Quang Ninh. Photo : VNA

Les inondations causées par des pluies torrentielles ont fait deux morts dans la province et endommagé près de 15.200 maisons, des milliers d'hectares de cultures et d'aquaculture ainsi que des routes et d'autres infrastructures.Dans le district de Quang Ninh, la vice-présidente a remis plus de 100 millions de dongs (plus de 4.310 dollars) à la commune montagneuse de Truong Son pour l'aider à surmonter les conséquences des inondations. Elle a également offert 60 cadeaux de biens essentiels aux ménages pauvres locaux.Dans le district de LeThuy, elle a accordé 100 millions de dongs chacune aux communes de Lien Thuy et An Thuy, 30 millions de dongs au jardin d'enfants de la commune de Lien Thuy et 50 cadeaux aux populations locales.Les pluies torrentielles se poursuivent à Quang Binh, ce qui présente un risque élevé de retour des inondations Le 13 octobre également, la Croix-Rouge du Vietnam a déclaré que le deuxième lot de secours avait été livré à quatre provinces centrales - Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien-Hue et Quang Nam - d'une valeur totale de 1,4 milliard de dongs.Une équipe de travail du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam se rendra le 14 octobre à Thua Thien-Hue pour distribuer les secours.Auparavant,la Croix-Rouge du Vietnam avait envoyé le premier lot de secours d'une valeur de près de 500 millions de dongs à Quang Binh, Quang Tri et Quang Nam - VNA.