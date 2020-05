La vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh et un enfant atteint de cancer. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A l’occasion de la Journée internationale de l’enfant (1er juin), vendredi 29 mai, la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh a rendu visite à des enfants atteints de cancer qui sont actuellement traités à l’antenne de l’Hôpital national de cancérologie (Hôpital national K) dans la commune de Tan Trieu, district de Thanh Tri, Hanoï.



Elle a remis des cadeaux d’une valeur de 1 million de dôngs chacun à 100 petits patients.



Appréciant les réalisations de l’Hôpital national K et ses contributions au développement du secteur de la santé du Vietnam, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh l’a encouragé à poursuivre ses efforts en vue de limiter les décès dus au cancer.



Fondé en 1969 avec 68 cadres et employés, l’Hôpital national K en compte aujourd’hui plus de 1.700. Il compte, à l’heure actuelle, trois établissements de traitement dans la capitale avec une capacité totale de 2.400 lits. En tant qu'établissement sanitaire de premier rang du pays dans la cancérologie, l’hôpital s’intéresse aujourd’hui à dévelepper des hôpitaux satellites et perfectionner le réseau de prévention du cancer. L’objectif étant de contribuer à décharger les établissements centraux.-VNA