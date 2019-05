La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh et le gouverneur de l’Etat australien du Queensland, Paul de Jersey. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a reçu mercredi 29 mai à Hanoi le gouverneur de l’Etat australien du Queensland, Paul de Jersey.

La vice-présidente a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance à l'amitié et à la coopération avec l'Australie en général et avec le Queensland en particulier. Récemment, les relations politiques entre les deux pays sont de plus en plus étroites et fiables. La coopération en matière de défense et de sécurité est promue de manière efficace et substantielle.

En ce qui concerne les échanges et la coopération économiques, la vice-présidente a déclaré que le Vietnam et l'Australie avaient encore beaucoup de potentiels et de possibilités à exploiter, apportant des avantages concrets aux peuples des deux pays.

En tant qu'un État australien à fort potentiel dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, de l'éducation, de la recherche et du développement dans le monde, Mme Dang Thi Ngoc Thinh s'est déclarée convaincue que l'État du Queensland continuerait de contribuer davantage et de devenir une localité pilote dans la promotion de la coopération économique avec le Vietnam.

Quant à l'éducation - le domaine fortement développé ces dernières années, apportant une contribution importante au renforcement des échanges entre les peuples, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a annoncé qu’actuellement, environ 31.000 étudiants et boursiers vietnamiens faisant des études en Australie, dont 2.000 au Queensland.

Ces dernières années, l'Australie a fourni de nombreuses bourses aux étudiants vietnamiens. En outre, les écoles australiennes proposent de plus en plus de programmes de formation dans des écoles vietnamiennes. La vice-présidente a souhaité que l’État du Queensland mette en place des programmes de coopération plus étroite avec le Vietnam dans les domaines de l’éducation, de la formation des étudiants et du renforcement des capacités des cadres vietnamiens.

De son côté, le gouverneur du Queensland a confirmé que l’Australie attache toujours une grande importance à l’amitié et à la coopération avec le Vietnam.

Paul de Jersey a souhaité que l'État du Queensland ait l'occasion de promouvoir une coopération plus étroite avec les localités vietnamiennes dans de nombreux domaines, notamment dans les domaines de l'éducation, du tourisme, de l'énergie et des technologies de pointe. -VNA