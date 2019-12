La vice-présidente, Dang Thi Ngoc Thinh (droite) et la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo. Photo: VNA



Hanoï, 6 décembre (VNA) - La vice-présidente, Dang Thi Ngoc Thinh, a reçu ce vendredi 6 décembre à Hanoï la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.Mme Thinh a affirmé que la participation et les contributions du Vietnam à la communauté francophone étaient conformes à sa politique extérieure. La coopération entre le Vietnam et l’OIF et les pays membres francophones, en particulier, a été renforcée dans tous les domaines économique, politique, culturel, linguistique, éducationnelle…Le Vietnam soutient et souhaite contribuer aux efforts communs de la communauté francophone dans le maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans l'espace francophone en particulier et dans le monde, en général. En outre, le Vietnam soutient le renforcement de la coopération en matière d’enseignement et d’utilisation du français. Actuellement, au Vietnam, le français est enseigné dans de nombreuses villes et provinces, notamment dans les grandes villes comme Hanoi, Ho Chi Minh-Ville, Hue, Can Tho.Le Vietnam a fait de gros efforts et obtenu d’importants résultats en matière de développement socio-économique et est en train de mettre en œuvre activement les objectifs du développement durable, contribuant ainsi à la promotion de la coopération économique francophone. Le Vietnam est disposé à partager ses expériences de coopération au développement avec les pays membres.La vice-présidente a souhaité que la communauté francophone renforce la coopération économique entre les pays membres. Le Vietnam soutient le contenu de la coopération qui donne la priorité au développement économique au sein de l’ OIF Le Vietnam est prêt à échanger et à partager ses expériences sur le processus de l’édification nationale avec des pays francophones , en particulier des pays africains, a-t-elle déclaré.La secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a souligné l'importance et le rôle actif du Vietnam au sein de la communauté francophone, le rôle du Vietnam dans la mission de maintien de la paix en Afrique ainsi que dans l'enseignement du français à l'école, contribuant ainsi au resserrement des membres de l'organisation francophone. -VNA