À Hô Chi Minh Ville, environ 84% des entreprises sont toujours en situation difficile et ont besoin de capitaux pour stabiliser et maintenir leur activité après le coronavirus.

VASEP et les entreprises vietnamiennes sont détetminées et poursuivent la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour un déeloppement durable de la pêche au Vietnam.