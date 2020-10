Lors de la cérémonie de remise. Photo: VFF

Hanoï (VNA) – Dans l'après-midi du 28 octobre, la Fédération vietnamienne de football (VFF) a remis au ministère de la Santé 10.000 kits de test RT-PCR pour détecter le virus SARS-CoV-2.

Ces kits de test, soutenus par la Fédération de football des Emirats arabes unis (EAU), sont produits par la compagnie BGI Genomics Co. Ltd.

Selon le vice-président permanent de la VFF Tran Quoc Tuan, cette remise de kits de test fait partie des nombreuses activités menées par la VFF, ses organisations membres et ses clubs de football dans le but de contribuer à la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19 dans l'ensemble du pays.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise, Nguyen Nam Lien, chef du Département de la planification financière du ministère de la Santé, s'est félicité du soutien accordé par la VFF et a affirmé que ces kits de test seraient distribués et utilisés de manière efficace.

Ces derniers mois, la VFF a toujours coopéré efficacement avec la Fédération internationale de football association (FIFA), la Confédération asiatique de football (AFC) et d'autres organisations internationales de football pour renforcer l'influence positive du football au niveau international. De nombreux joueurs vietnamiens ont participé activement aux campagnes de prévention de l'épidémie de COVID-19 comme la campagne «Confiance de la victoire» du ministère de la Santé, la campagne «Break the Chain» de l'AFC et la campagne «Be Active» de la FIFA et de l'OMS. -VNA