Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé le 29 décembre à la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam (SBV), au ministre des Finances et au directeur général du Trésor public du Vietnam de déployer des mesures pour répondre aux demandes de paiement et de liquidités des particuliers et des entreprises en fin d'année, pendant les prochaines vacances du Nouvel An et du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel).