Plus de 4.400 procédures administratives sont disponibles sur le portail du service public en ligne. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam, qui compte une centaine de millions d’habitants, se classe parmi les pays affichant une croissance économique la plus rapide de la région. Grâce à une population jeune et dynamique ayant un accès rapide aux technologies de pointe, il est également considéré comme un pays à fort potentiel en termes de digitalisation.

Les individus au centre

En septembre 2021, Thua Thiên Huê (Centre) a été la première province du pays à collaborer avec le Centre national de technologie de prévention et de lutte contre le COVID-19 pour émettre des cartes de contrôle de la pandémie avec un QR code. Cette initiative a représenté un défi technologique, car de nombreux habitants locaux croyaient qu’un simple “code” pourrait les protéger contre l’épidémie.

Selon le directeur du Service provincial de l’information et de la communication, Nguyên Xuân Son, la carte de contrôle de la pandémie s’est avérée efficace et a reçu un fort soutien de la population locale. Désormais, chaque habitant de Thua Thiên Huê dispose d’un QR code national utilisable n’importe où et à tout moment.

Quelques mois plus tard, la Sécurité sociale du Vietnam (VSS) a expérimenté la technologie biométrique sur les cartes d’identité à puce dans cinq hôpitaux de Hanoï (Nord) et de Quang Binh (Centre).

Le modèle de guichet unique de l’assurance sociale dans certaines localités comme Hanoï et Binh Duong (Sud) a apporté des avantages pratiques tant aux habitants qu’aux établissements de santé et aux agences d’assurance sociale.

À Quang Binh, auparavant, le personnel médical devait suivre un processus d’authentification manuelle des cartes d’identité et des cartes d’assurance maladie, ce qui prenait environ 10 minutes par personne, entraînant fatigue et frustration chez les habitants. L’introduction de la technologie biométrique a réduit le temps de procédure à seulement quelques secondes. Cette application contribuera également à réduire les utilisations abusives des cartes d’assurance maladie et les fraudes.

Pour les habitants de Yên Hoà, dans la province de Ninh Binh (Nord), la transformation numérique a contribué au développement socio-économique de cette commune agricole. Grâce à la numérisation, de nombreuses familles ont changé leur méthode de vente et développé l’image de marque de leurs produits. Les produits locaux sont désormais proposés sur des plateformes de commerce en ligne telles que PostMart et Voso, ce qui a entraîné une augmentation des ventes et des revenus.

Yên Hoà, qui était autrefois une commune pauvre, a vu son revenu moyen par habitant atteindre 71,8 millions de dôngs par an. Les résidents bénéficient également de consultations de soins de santé à distance via l’application Médicis, un système de télémédecine pour les examens médicaux et les conseils à distance.

D’après Doàn Thanh Hai, directeur du Service provincial de l’information et de la communication, le succès de Yên Hoà est dû au fait qu’elle place les habitants au cœur de la transition numérique. Toutes les procédures administratives à l’échelon communal sont désormais reçues et traitées via un système électronique à guichet unique. En 2022, la commune a été reconnue par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) comme “Village numérique”, aux côtés de certains autres modèles de pays de la région Asie-Pacifique.

Simplification des procédures

“Le Programme national de transformation numérique jusqu’en 2025, avec vision à l’horizon 2030, a parcouru la moitié du chemin et obtenu de nombreux résultats encourageants, contribuant de manière positive au développement socio-économique du pays”, a estimé un représentant du Département national de la transition numérique (relevant du ministère de l’Information et de la Communication).

L’une des avancées de la digitalisation en 2023 est le projet “Développement de l’application des données démographiques, d’identification et d’authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022-2025“ (Projet 06) et au-delà. Le ministre de la Police, le général Tô Lâm, a partagé que grâce à l’application de la base de données nationale sur la population et des cartes d’identité à puce, la police a fourni aux habitants de nombreux services, notamment en matière d’identification, de santé et d’éducation.

À l’heure actuelle, le ministère de la Police a délivré près de 84 millions de cartes d’identité à puce, traité plus de 63 millions de demandes de codes d’identification électroniques pour les citoyens vietnamiens et émis près de 50 millions de comptes d’identification. Vingt-et-une localités du pays ont achevé la distribution de comptes d’identification électronique.

En août dernier, la mise en œuvre du Projet 06 a permis d’obtenir de nombreux résultats remarquables, notamment la simplification de 375 des 1.086 procédures administratives. Plus de 4.400 approuvées par les ministères, services et localités sont disponibles sur le portail du service public en ligne, offrant plus de commodité pour les citoyens.

En tant qu’une des premières unités à se connecter avec succès à la base de données nationale sur la population, la VSS gère à ce jour plus de 91,74 millions de membres, dont 94% ont été authentifiés et synchronisés avec la base de données nationale.

De plus, la VSS se coordonne étroitement avec les autres services concernés pour l’utilisation des cartes d’identité à puce pour les contrôles médicaux. Les comptes d’identification électronique affichent des informations sur les citoyens, leur assurance maladie, leur permis de conduire, leur lieu de résidence, etc.

Jusqu’à présent, tous les établissements de santé du pays ont déployé le contrôle médical en utilisant la carte d’identité à puce, et 100% des procédures du secteur sont fournies en ligne via le portail de service public de la VSS.

Pour mieux servir les habitants

Le Vietnam est actuellement dans sa quatrième année de mise en œuvre du programme national de transformation numérique. Après avoir travaillé sur l’infrastructure de transition digitale et ses services au cours des trois dernières années, le Vietnam prévoit d’utiliser cette année les nouvelles technologies, la haute technologie, et en particulier l’intelligence artificielle, pour résoudre les problèmes spécifiques du pays, a déclaré Nguyên Manh Hùng, ministre de l’Information et de la Communication. “2023 est l’année de la transformation numérique du Vietnam, visant à devenir universelle et inclusive. C’est l’année de +Créer et exploiter des données pour générer de nouvelles valeurs+”, a-t-il ajouté.

Le ministre a expliqué que la mission clé de la citoyenneté numérique en 2023 est de numériser, créer, connecter et partager des données entre les ministères, les branches et les localités, de protéger les données personnelles, et d’exploiter et utiliser les données pour mieux servir les citoyens et les entreprises.

Le ministre Nguyên Manh Hùng a souligné que la numérisation est un processus long, global et complet, qui ne réussira que si les individus sont placés au centre et encouragés à s’engager davantage dans le processus, pour s’assurer que personne ne soit laissé pour compte. “Les pays qui veulent prospérer doivent prospérer dans le cyberespace. Si le Vietnam aspire à devenir un pays développé à revenus élevés, la transformation numérique est essentielle”, a-t-il conclu.

Le Premier ministre a approuvé le programme national de transformation numérique en juin 2020 et a décidé de faire du 10 octobre la Journée nationale de la transformation numérique, à compter de 2022. Dans le futur, le programme devrait se concentrer sur la phase de développement des applications et de l’administration en ligne vers une transformation numérique globale de l’ensemble de la population, en plaçant les citoyens et les entreprises au premier plan.

Afin d’universaliser les services numériques pour tous les citoyens, près de 100.000 groupes communau-taires de technologie numérique ont été créés dans tout le pays, y compris dans les villages et les zones reculées, dans le but d’aider les habitants à utiliser les services numériques. -CVN/VNA