Hanoi (VNA) – La tournée du 20 au 28 mai en Russie, en Norvège et en Suède du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a été couronnée de succès, ayant rapporté des résultats concrets, renforcé les liens traditionnels et ouvert de nouvelles perspectives de coopération en le Vietnam et ces pays, a déclaré le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Tô Anh Dung.

La Première ministre norvégienne Erna Solberg et le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc. Source: VNA

Ce voyage a montré que les relations entre le Vietnam et ces trois pays se sont considérablement développées, a-t-il déclaré à la presse.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et les dirigeants russes se sont mis d’accord sur des orientations stratégiques et des mesures détaillées visant à renforcer la coopération multidimensionnelle entre les deux pays vers un commerce bilatéral de 10 milliards de dollars d’ici à 2020.

Ils ont également convenu de renforcer le partenariat dans leurs domaines de coopération traditionnelle tels que l’énergie, le pétrole et le gaz, la défense et la sécurité, la science et la technologie, et ont commencé à s’engager dans de nouveaux domaines de coopération, tels que les infrastructures de transport, les hautes technologies, la technologie numérique, le gouvernement électronique.

La Norvège et la Suède se sont fermement engagées à accélérer la signature, la ratification et la mise en œuvre rapides des accords importants avec le Vietnam, tels que l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam, a-t-il fait savoir.

Avec la Norvège, une série d’initiatives relatives à l’économie maritime, au pétrole et au gaz, aux énergies renouvelables, à la croissance verte et à la coopération dans la réponse aux changements climatiques et à l’élévation du niveau de la mer ont été discutées.

Lors de la visite en Suède, les deux pays ont poursuivi leurs discussions sur une idée de partenariat de développement durable et innovant évoquée lors de la récente visite au Vietnam de la princesse héritière Victoria Ingrid Alice Désirée, tout en cherchant à élargir les domaines de coopération actuels, a poursuivi le vice-ministre Tô Anh Dung.

À travers la tournée, la vitalité des relations entre le Vietnam et la Russie s’est confirmée. Les dirigeants russes ont souligné à plusieurs reprises le caractère spécial et la confiance profonde dans le partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam, et ont mentionné le Vietnam comme partenaire clé de leur pays en Asie du Sud-Est et en Asie-Pacifique, ce qui constitue une base solide pour une coopération plus large entre les deux pays dans l’avenir, a-t-il indiqué.

Parallèlement, la coopération en matière de développement durable est devenue le thème principal entre le Vietnam, la Norvège et la Suède, avec des discussions sur la protection des forêts et de l'environnement, la réduction des déchets plastiques et la réponse au changement climatique.

Les dirigeants des pays ont hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la région et le monde, et ont affirmé leur soutien au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que l’importance de la liberté de navigation et de survol, et le règlement des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques dans le respect du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Cette tournée a grandement contribué à la mise en œuvre avec succès de la politique extérieure et de l’intégration internationale du Vietnam, renforçant ainsi ses relations avec les autres pays et apportant plus d’avantages à son peuple, a-t-il conclu. - VNA