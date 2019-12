Hanoi (VNA) – Le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale, Nguyên Van Giàu, a déclaré que les visites officielles en Russie et au Bélarus de la présidente de l’Assemblée nationale ont obtenu des résultats substantiels, promouvant des liens multiformes avec ces pays.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân et le président de la Douma d’État de la Russie, Vyacheslav V. Volodin, le 11 décembre. Photo : VNA

La visite en Russie du 8 au 12 décembre a permis aux deux pays de redynamiser leur partenariat stratégique intégral, a-t-il indiqué à la presse à l’issue de la tournée du 8 au 14 décembre en Russie et au Bélarus de la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân.



Lors des entretiens entre Nguyên Thi Kim Ngân et les présidents de la Douma d’Etat et du Conseil de la Fédération, ils ont réfléchi aux mesures permettant de relancer la coopération parlementaire, économique, défensive, culturelle, éducative, et scientifique, a fait savoir Trân Van Giàu.



Vue de la première session de la Commission interparlementaire de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Douma d’Etat de la Russie, le 11 décembre à Moscou. Photo : VNA

Lors de la visite de Nguyên Thi Kim Ngân, les dirigeants des deux pays ont décidé d’y consacrer une programmation variée afin de permettre aux jeunes générations de comprendre les relations traditionnelles entre les deux pays, a-t-il affirmé.



La présidente de l’Assemblée nationale a aussi prononcé un discours important devant le Conseil de la Fédération. Elle a également co-présidé avec le président de la Douma d’Etat, Viacheslav Volodin la première session de la Commission interparlementaire de coopération entre l’Assemblée nationale et la Douma d’Etat.



