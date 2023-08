Photo : AFP/VNA

Bangkok, 11 août (VNA) - La Thaïlande prévoit d'organiser le premier "Grand Prix Kaphrao" au monde à Bangkok pour présenter le plat thaïlandais authentique aux voyageurs étrangers et augmenter les exportations d'ingrédients locaux, visant à augmenter les dépenses alimentaires des touristes de 20% à 25% d'ici 2027.Yuthasak Supasorn, gouverneur de l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT), a déclaré que pour la première fois, l'agence organisera une promotion officielle dédiée au pad kaphrao, un plat apprécié des habitants et des touristes.Le pad kaphrao se compose de viandes telles que le porc, le poulet, le bœuf et les fruits de mer sautés avec du basilic sacré thaïlandais et de l'ail. Il est servi avec du riz et garni (facultatif) d'œufs au plat ou de khai dao. Les assaisonnements principaux sont la sauce soja.Dans le passé, un événement similaire a été organisé pour promouvoir le pad thai - un plat de nouilles de riz sautées couramment servi comme nourriture de rue en Thaïlande dans le cadre de la cuisine du pays.Yuthasak Supasorn a déclaré que la nourriture est un facteur majeur lorsque les touristes prennent des décisions de voyage.Il a ajouté que le championnat de Thaïlande Pad Kaphrao devrait avoir lieu du 25 au 27 août près du canal Phadung Krung Kasem, à la recherche de la recette la plus authentique et de la promotion du tourisme culinaire.Yuthasak Supasorn a déclaré que la nourriture est considérée comme un aspect du soft power pour stimuler les dépenses touristiques et aider à augmenter les exportations d'ingrédients locaux, la Thaïlande faisant partie des 15 principaux exportateurs d'ingrédients primaires au monde.Si la recette thaïlandaisedevient plus connue, elle pourrait contribuer à développer la recherche sur l'innovation alimentaire, a-t-il déclaré.Récemment, Bangkok et la Thaïlande ont été nommées respectivement meilleure ville culinaire d'Asie et meilleure destination culinaire d'Asie en 2023 par les World Culinary Awards.Yuthasak Supasorn a déclaré que la stratégie du TAT est d'inciter les touristes à explorer les destinations régionales et locales à travers une variété de plats.Le TAT vise des recettes touristiques de 2 300 milliards de bahts (65,4 milliards de dollars) cette année, la nourriture représentant environ 20 % des recettes totales. - VNA