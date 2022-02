Des marchandises au port de Bangkok, en Thaïlande. Photo: AFP/VNA

Bangkok (VNA) – La Thaïlande et la Malaisie ont convenu de se fixer pour objectif de porter la valeur des échanges commerciaux bilatéraux à 30 milliards de dollars d'ici 2025, lors de la visite du Premier ministre malaisien, Ismail Sabri Yaakob, en Thaïlande du 24 au 26 février.



Le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Thanakorn Wangboonkongchana, a fait cette annonce après la rencontre entre le Premier ministre et ministre thaïlandais de la Défense Prayut Chan-o-cha et le dirigeant malaisien.



Lors de la réunion, les deux parties sont parvenues à des accords dans un certain nombre de secteurs clés, notamment la reprise du transport transfrontalier pour les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19, sans qu'il soit nécessaire de se mettre en quarantaine, a déclaré le responsable.



Les deux parties ont également convenu de récupérer des projets de construction le long de la frontière entre les deux pays, afin de promouvoir le commerce, l'investissement et le tourisme, a-t-il souligné.



En outre, ils exploreront de nouvelles opportunités vers une économie durable, y compris l'économie numérique et l’économie biologique, circulaire et verte, a-t-il poursuivi, soulignant que la visite du Premier ministre malaisien constituait la première visite officielle d'un dirigeant étranger en Thaïlande depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, contribuant ainsi à renforcer les liens entre les deux pays.



Outre les secteurs mentionnés ci-dessus, les deux parties ont également discuté de la sécurité régionale et des politiques connexes, a-t-il ajouté.



A cette occasion, les deux pays ont publié un communiqué de presse conjoint détaillant les résultats de la visite du Premier ministre malaisien et réaffirmant les engagements des deux parties à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines clés.-VNA