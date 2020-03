A Bangkok, des habitants portent les masques contre le SARS-CoV-2. Photo: AFP



Bangkok (VNA) – La Thaïlande a confirmé dimanche le premier décès dans le pays lié au COVID-19, ont annoncé aujourd’hui les autorités thaïlandaises.



La victime est un homme thaïlandais de 35 ans qui avait été diagnostiqué le 27 janvier dernier comme souffrant de la dengue et d’autres problèmes de santé. La Thaïlande compte à ce jour 42 cas infectés le SARS-CoV-2.



En même temps, l’Indonésie a temporairement fermé le 28 février les bureaux de l'ambassade de l'Indonésie et du Centre indonésien de promotion des investissements (IIPC) à Séoul suite aux informations faisant état d'un cas de COVID-19 dans la région près de ces sites.



Le siège de l'ambassade de l'Indonésie et le bureau de l'IIPC sont situés près d'Yeouido, le principal quartier de finance et d'investissement de Séoul, où un employé de la banque d'État Export-Import Bank of Korea a été infecté par le COVID-19 le 27 février.



La fermeture est temporaire et conforme à la recommandation de la Répubique de Corée visant à réduire le nombre de personnes se réunissant au même endroit en même temps, a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie en République de Corée, Umar Hadi.



Avec la fermeture du bureau, les services liés aux visas, aux passeports et des services consulaires à l'ambassade seront suspendus temporairement. Des mesures de sécurité supplémentaires et des efforts pour désinfecter ces bureaux à Séoul étaient en cours, a-t-il ajouté.



Etant le pays le plus touché par l'épidémie après la Chine, la République de Corée connaît depuis quelques jours une flambée de nouveaux cas. Le 1er mars, le pays a enregistré 586 nouveaux cas de contamination, portant le total à 3.736, dont 18 morts. -VNA