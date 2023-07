La trajectoire de la tempête. Photo: NCHMF



Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévisions hydro-météorologiques (NCHMF), la tempête Doksuri pourrait se renforcer dans un délai de 48 à 72 heures, atteignant le stade de super tempête.



Dans les 48-72 prochaines heures, la tempête se déplacerait principalement vers le nord-ouest, à une vitesse de 10 à 15 km par heure.



Dans les 72-96 prochaines heures, elle se déplacerait toujours vers le nord-ouest en s'affaiblissant progressivement, à une vitesse d'environ 15 km par heure.



En raison des impacts de la tempête, à partir du 25 juillet, la zone maritime à l'est de la zone septentrionale de la Mer Orientale connaîtrait des vents fort et la mer serait très agitée. Les vagues pourraient atteindre une hauteur de 5 à 7 mètres.



De plus, la zone centrale et méridionale de la Mer Orientale, la zone maritime des provinces de Binh Thuan à Ca Mau, de Ca Mau à Kien Giang, et le golfe de Thaïlande connaîtraient des pluies torrentielles et des orages violents.



Sur le continent, du 25 juillet jusqu'au soir du 26 juillet, les Hauts Plateaux du Centre et le Sud du pays connaîtraient des pluies de 40-100 mm, voire plus de 150 mm.



Aujourd'hui, la température la plus élevée peut s'élever à 34°C - 37°C au Nord et dans les provinces de Thanh Hoa à Thua Thiên-Huê au Centre, voire plus de 37°C dans certains endroits. -VNA