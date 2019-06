Vue générale de la conférence internationale sur la Fintech à l’ère de l’économie intelligente, le 20 juin à Hanoï. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Jeudi 20 juin à Hanoï s'est tenue une conférence internationale sur les défis et les opportunités pour le secteur financier, un événement qui s’inscrit dans un contexte rythmé par une économie numérique.



L’amphithéâtre Nguyên Van Dao appartenant à l’Université nationale de Hanoï était rempli pour la conférence abordant la technologie financière (Fintech) à l’ère de l’économie intelligente.



Chercheurs, gestionnaires, entrepreneurs et aussi étudiants se sont donnés rendez-vous en nombre afin d’écouter les interventions des experts sur des questions contemporaines et stratégiques.



L’événement était organisé par l’Institut francophone international (IFI), sous l’égide de l’Université nationale de Hanoï, l’École de management de Normandie (France) et l’Institut de développement d’entreprises. "J’attends beaucoup de cette conférence avec les experts. Étant une étudiante spécialisée dans le secteur financier, je m’y intéresse énormément", a avoué Nguyên Phan Thuy Trâm, étudiant en dernière année à l’Académie des finances du Vietnam.



"La technologie financière, aussi dénommée Fintech, se développe rapidement et fortement, modifiant profondément le mode et le modèle d’entreprise, ainsi que le comportement des acteurs du marché, clients, entreprises fournissant des services complémentaires, organes étatiques de gestion concernées", a déclaré Ngô Tu Lâp, directeur de l’IFI, lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence.