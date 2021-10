Hanoi (VNA) – La pièce "Chen thuôc dôc" (La tasse de poison) du dramaturge Vu Dinh Long, composée il y a 100 ans, sera représentée du 20 au 27 octobre à l’occasion de la Semaine du 100e anniversaire du théâtre parlé vietnamien.

Les artistes étudient le scénario de la pièce "Chen thuôc dôc". Photo : NHKVN/CVN

La pièce "Chen thuôc dôc" (La tasse de poison) sera jouée par des comédiens de différents théâtres. C'est la première fois que des théâtres se réunissent pour jouer dans la même pièce.

"La tasse de poison", écrite par Vu Dinh Long et mis sur scène en 1921, occupe une place particulière sur la scène théâtrale vietnamienne. Il s'agit en effet de la première pièce écrite par des Vietnamiens, marquant la naissance officielle et le développement du kich (théâtre parlé) du Vietnam. Contrairement aux cai luong (théâtre rénové), tuông (théâtre classique) et chèo (théâtre populaire), le kich est influencée par la culture occidentale.



La tasse de poison tourne autour du récit de la famille de Thông Thu, une famille bourgeoise occidentalisée avec toutes les tentations de la société urbaine coloniale. Chacun membre trouve sa propre source de joie, ignorant toute morale et responsabilité, pour s'engager dans la voie de la folâtrerie. À la fin, la famille fait faillite et l'honneur est perdu. Thông Thu se libère avec une tasse de poison pour échapper aux châtiments qui l'attendent. La pièce reflète non seulement la réalité sociale, mais aussi critique le mode de vie occidentalisé où les gens ne songent qu’aux jouissances matérielles oubliant leur responsabilité envers la famille et la société.

La pièce 2021 a été mise en scène par l'Artiste Émérite Bùi Nhu Lai avec la participation de nombreux artistes célèbres de différents théâtres (Théâtre Tuôi Tre, Théâtre parlé du Vietnam, Théâtre chèo de Hanoï, Université du théâtre et du cinéma de Hanoï), tels que les "Artistes du peuple" Lê Khanh, Trung Hiêu, Viêt Thang ; Artistes Émérites Xuân Bac, Mai Nguyên, Hoài Thu, Quang Thang… - CVN/VNA