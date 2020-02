Photo : internet

Hanoï (VNA) –L’Institut de stratégies et de politiques des ressources naturelles et de l’environnement (IPONRE) et la Banque asiatique de Développement (BAD) ont organisé le 27 février à Hanoï un séminaire sur la supervision et l’évaluation des Objectifs de développement durable (ODD) sur l’environnement.

Ce séminaire a suscité la participation des experts, des scientifiques sur l’environnement vietnamiens comme étrangers et des décideurs politiques venus du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, des localités.

S’exprimant à ce séminaire, le Docteur Nguyen Trung Thang, directeur adjoint de l’IPONRE a dit que dans la réalisation du projet « Assistance à la mise en œuvre des ODD en matière d’environnement en Asie-Pacifique », cet institut a coopéré avec la BAD pour évaluer des données, élaborer des documents guidant la supervision et l’évaluation de ces ODD.

Ce séminaire a permis de partager des informations et de mieux comprend les données, les mesures d’évaluation dans la réalisation des ODD dans les localités.

Le Plan d’action national sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable a été publié en 2017 par le gouvernement avec 17 objectifs.

Rien que le secteur des ressources naturelles et de l’environnement, il a son propre plan d’action concerné, qui a été publié vers la fin de 2018. Dans les temps à venir, la mission de supervision et d’évaluation de la réalisation des ces ODD liés à l’environnement joue un rôle importante dans l’accomplissement des 17 objectifs.

Le Plan d’action national prévoit de perfectionner le système des institutions pour le développement durable et d’élaborer des plans précis pour les ministères, secteurs et localités durant la période 2017-2020, et de déployer les tâches et solutions pour réaliser avec succès les ODD durant la période 2021-2030.-VNA