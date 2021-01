Hanoi (VNA) – L’exposition "Chanson de la solidarité" a ouvert ses portes vendredi 8 janvier à la Maison centrale de Hoa Lo, à Hanoi. Une occasion pour valoriser la solidarité du peuple vietnamien qui a aidé le pays à surmonter les nombreuses difficultés lors de son évolution.

L'exposition rend hommage aux contributions des combattants révolutionnaires du pays. Photo: CVN

Le Président Hô Chi Minh a affirmé : "Solidarité, solidarité, grande solidarité ; Réussite, réussite, grande réussite". Ses paroles ont dirigé les actions du Parti communiste du Vietnam (PCV), de l’armée et du peuple vietnamiens lors de la révolution pour la libération et la réunification du pays ainsi que pendant la période de la reconstruction et du développement du Vietnam. Dans cet esprit, le comité de gestion de la Maison centrale de Hoa Lo a organisé l’exposition "Chanson de la solidarité" en l’honneur du XIIIe Congrès du PCV et du 91e anniversaire de la fondation du PCV (3 décembre 1930).L’exposition se divise en deux parties principales : "Empreintes des régions" et "Sous le drapeau glorieux du PCV". La première raconte l’histoire des combattants révolutionnaires des différentes régions qui ont consacré toute leur vie à l’indépendance du pays. Détenus et victimes de torture dans les prisons de Hoa Lo et de Phu Quôc, ces patriotes ont toujours mis en avant l’esprit de la solidarité. Le slogan "La solidarité, c’est la vie ; La séparation, c’est la mort" a encouragé les révolutionnaires à surmonter nombre d’obstacles et de difficultés.Des adresses dites "rouges" de la Révolution vietnamienneL’exposition présente le pays natal des révolutionnaires, dont la commune de Dông My, district de Thanh Tri, en banlieue de Hanoi, où est né le 15 mai 1930 la première cellule du PCV (la cellule de Dông Phù). Plusieurs révolutionnaires originaires de Dông My ont été arrêtés et détenus dans la Maison centrale de Hoa Lo par les colons français tels que Dô Muoi, Nguyên Thi Tam et Nguyên Tho Chân, notamment. Dô Muoi est par la suite devenu le secrétaire général du PCV.Les communes de Dô Tru (district de Van Giang, province de Hung Yên), Nam Vân (ville de Nam Dinh, province éponyme), Vo Liêt (district de Thanh Chuong, province de Nghê An) et la rue Ô Cho Dua (arrondissement de Dông Da, à Hanoi) sont autant d’adresses dites "rouges" de la Révolution vietnamienne. À travers l’exposition, les visiteurs auront l’occasion de mieux comprendre les sacrifices et contributions des patriotes vietnamiens.Pendant la période du Renouveau, le peuple vietnamien est resté solidaire et soudé. La 2e partie de l’exposition "Sous le drapeau glorieux du PCV" passe quant à elle en revue les Congrès du PCV ainsi que les grandes réalisations récentes du pays.En 2020, le Vietnam a fait face à une série de difficultés causées par la pandémie de COVID-19 et les catastrophes naturelles survenues dans les provinces du Centre. Dans ce contexte, le Parti et le gouvernement ont su prendre des mesures de manière proactive tout en mobilisant le bloc national de grande solidarité. Grâce aux efforts communs, le Vietnam est devenu un des pays qui s’en sortent le mieux au monde dans la lutte contre le COVID-19.Lors de la cérémonie d’inauguration de l’exposition, les visiteurs ont également eu l’occasion de rencontrer d’anciens prisonniers de la Maison centrale de Hoa Lo et de la Prison de Phu Quôc. Ces derniers ont partagé et raconté de nombreuses histoires émouvantes retraçant les sacrifices mais aussi le courage des combattants révolutionnaires. L’exposition se poursuit jusqu’au 28 février. – CVN/VNA