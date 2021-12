Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste au programme artistique sur la " solidarité entre les forces armées et le peuple". Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dimanche soir à Hanoï au programme artistique sur la "solidarité entre les forces armées et le peuple" ayant pour thème "Le Vietnam - Aspiration pour la paix" en vue d’honorer les forces en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Organisé par la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense et la Télévision nationale du Vietnam (VTV) à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et du 32e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989), le programme a été retransmis en direct à la télévision nationale.

Lors du programme, les spectateurs ont goûté des numéros de musique, des courtes pièces de théâtre et écouté des histoires sur les sentiments entre les forces armées et le peuple dans la lutte contre le COVID-19, etc.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé des images sur des jours inoubliables, notamment quand l’épidémie a évalué de façon complexe à Ho Chi Minh Ville et dans certaines localités du Sud.

"C'est pendant cette période difficile que nous avons vu des images touchantes et profondes et de beaux gestes des soldats de l'Oncle Hô pour le Peuple", a-t-il souligné.

Les soldats travaillent jour et nuit pour protéger la mer, l'espace aérien et la terre sacrée de la Patrie, en particulier dans les zones reculées, frontalières et insulaires et à l’étranger…, ce pour la paix, la vie prospère et heureuse du peuple et des valeurs vietnamiennes sur la scène internationale, a-t-il dit.

Un numéro au programme artistique sur la "solidarité entre les forces armées et le peuple". Photo: VNA



Le chef du gouvernement a affirmé que la solidarité entre les forces armées et le peuple était une force endogène importante qui contribuait à la victoire dans la lutte pour la libération et l'unification du pays et surmontait des situations difficiles, notamment la pandémie de COVID-19.

Selon le Premier ministre, dans le contexte des évolutions compliquées de l’épidémie, des forces en première ligne, dont l'armée, jouent toujours un rôle très important. Il a exprimé le souhait que les forces armées continuent à aider et soutenir le peuple, mettre en œuvre efficacement la prévention, le contrôle de l'épidémie et la reprise socio-économique.

Le chef du gouvernement s'est déclaré convaincu que la solidarité entre les forces armées et le peuple seraient une ressource de force, une valeur et un bien inestimable pour surmonter les difficultés, vaincre tous les ennemis, la faim et la pauvreté, les catastrophes naturelles, les épidémies…, contribuant à l’édification du pays paisible, puissant et prospère.

Lors de cet événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh et des représentants du gouvernement, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères ont remis des ordres et des satisfecit du Premier ministre, du ministère de la Défense aux collectivités et individus pour leurs performances brillantes dans la lutte anti-COVID-19. -VNA