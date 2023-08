Soc Trang (VNA) – La soirée d’échange culturel Inde - Soc Trang s’est déroulée lundi 14 août dans la province de Soc Trang, une des trois localités dans le Sud sélectionnées pour accueillir cet événement.

Spectacles lors de la soirée d’échange culturel Inde - Soc Trang. Photo : VNA

Cet événement s’inscrivait dans le cadre du festival "Namaste Vietnam" (Bonjour Vietnam) organisé par le Consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec la province de Soc Trang.Dans ses remarques, la vice-présidente du Comité populaire de la province de Soc Trang, Huynh Thi Diêm Ngoc, a souligné que Soc Trang et l’Inde ont coopéré dans de nombreux domaines, notamment les échanges culturels.Parallèlement à la "Journée internationale du yoga" et à la "Semaine du film indien" à Soc Trang, organisées annuellement à Soc Trang, cet événement a contribué à promouvoir l’exercice physique pour la santé et la culture indienne auprès de la population locale, a-t-elle indiqué.Au menu figuraient notamment la musique traditionnelle soufie, appelée qawwalî, interprétée par des artistes indiens, et le don ca tài tu, un art musical aux racines à la fois érudites et populaires inscrit en 2013 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, et le Rô-băm, une forme de théâtre dansé traditionnel reconnu patrimoine culturel immatériel national. – VNA