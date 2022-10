Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le respect du droit de liberté de croyance et de religion est une position et une politique cohérentes du Parti et de l'État du Vietnam et est institutionnalisé par le système juridique, car il s'agit d'un des droits fondamentaux de l’homme stipulés dans les Constitutions promulguées entre 1946 et 2013, a affirmé le Dr Vu Chien Thang, vice-ministre de l'Intérieur dans son article intitulé "La situation de la liberté de religion ne peut pas être déformée au Vietnam".

La réalité a prouvé que juste après la naissance de la République démocratique du Vietnam, le 3 septembre 1945, lors d’une réunion du gouvernement, le Président Ho Chi Minh s'est intéressé au besoin de liberté de croyance et de religion de la population religieuse.

Héritant le point de vue du Président Ho Chi Minh sur la religion, à chaque période de la révolution, le Parti et l’État ont promulgué de nombreuses directives, politiques et lois sur la croyance et la religion pour créer la base juridique pour le fonctionnement des religions et renforcer et consolider les relations entre l'État et les Églises religieuses.

De nombreuses principales activités religieuses sont devenues des festivals du peuple. La Sangha bouddhiste du Vietnam a accueilli trois fois la Journée du Vesak, avec la participation de plus de 1.000 délégués internationaux de 120 pays et territoires et des dizaines de milliers de personnes. Le Comité des affaires religieuses du gouvernement s'est coordonné avec l'Union européenne pour organiser un atelier intitulé "La religion vietnamienne dans le contexte de l'intégration internationale, les expériences internationales partagées", le "6e Dialogue interreligieux de l'ASEM"…

Durant ces 20 dernières années (2003-2022), le nombre de dignitaires, de fidèles, de lieux de culte des religions a rapidement augmenté. En 2022, l’administration a reconnu 43 organisations appartenant à 16 religions différentes, avec plus de 26,7 millions de fidèles, plus de 55.000 dignitaires, plus de 29.000 lieux de culte…

Le Dr Vu Chien Thang, vice-ministre de l'Intérieur. Photo : VNA

De plus, chaque année, plus de 8.000 festivals de croyance et de religion sont organisés, attirant des dizaines de milliers de fidèles. En 10 ans de mise en œuvre de politiques et de lois sur la croyance et la religion, les organes compétents ont fourni des centaines d'hectares de terrain à construire les lieux de culte.

En particulier, dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, les religions ont accompagné le gouvernement et accordé des centaines de milliards de dong d’assistance. De nombreux lieux de culte sont devenus des points d’isolement, d’accueil des patients…

Cependant, les forces hostiles et certaines organisations mal intentionnées n'ont pas abandonné le complot d’"l'évolution pacifique", ils ont essayé par tous les moyens de s'opposer et de propager d’informations erronées affirmant que le Vietnam n'a pas de liberté de religion, déformant de manière flagrante la situation et la vie religieuses au pays. Ils disent des choses irréalistes pour créer le scepticisme et détruire le bloc de grande union nationale.

Il faut affirmer immédiatement que les informations et allégations fausses et trompeuses susmentionnées sont extrêmement absurdes, avec des intentions malveillantes visant à affecter les pensées et les sentiments des dignitaires et des religieux afin de créer le scepticisme quant aux politiques et lois sur la religion du Parti et de l’État.

Cependant, peu importe à quel point les forces délibérément hostiles déforment et s'opposent, elles ne peuvent diviser les dignitaires et les religieux qui croient aux directives, politiques et lois du Parti et de l'État concernant la croyance, la religion. Les activités religieuses sont toujours soutenues par l’administration qui créent toutes les conditions favorables pour que les dignitaires, les croyants et les habitants puissent pratiquer leur religion chez eux ou dans leurs lieux de culte.



Il est nécessaire de renouveler et d’améliorer l'efficacité de la sensibilisation sur les réalisations obtenues dans la mise en œuvre des politiques et des lois de l'État ; de ne pas laisser les mauvaises forces profiter de fausses déclarations pour accuser le Vietnam de violer la démocratie et les droits de l'homme.

Il faut, à travers des activités religieuses internationales, promouvoir la communication à l'étranger sur la politique de liberté de croyance et de religion du Parti et de l'Etat du Vietnam ; guider les organisations, les croyants, les dignitaires à participer à des forums, aux conférences dans la région et dans le monde pour échanger et convenir des solutions pour les questions de religion, de droits de l'homme. En particulier, il faut aussi s'exprimer fortement contre les points de vue fausses et déformées des forces hostiles. -VNA