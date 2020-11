Photo d'illustration: Administration nationale du Tourisme du Vietnam

Hanoï (VNA) - La Semaine "Grande solidarité des ethnies – Patrimoine culturel du Vietnam" 2020 se tiendra du 16 au 23 novembre au Village culturel et touristique des ethnies vietnamiennes, dans la commune de Dông Mô du district de Son Tây, en banlieue de Hanoï.

Cette semaine spéciale verra la participation de quelques 300 représentants de 16 ethnies minoritaires venues des quatre coins du pays. La soirée d'ouverture est prévue à 20h00 le 16 novembre.

L'édition de cette année comprendra diverses activités, notamment des spectacles, des espaces culturels, des programmes culturels et culinaires, des expositions de photos, entre autres.

Organisé annuellement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et les autorités des localités concernées, cet événement vise à honorer les patrimoines culturels des ethnies vietnamiennes et à renforcer les échanges culturels, sportifs et touristiques, contribuant à consolider la grande union nationale.

Il fera aussi écho au 90e anniversaire de la Journée traditionnelle du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre 1930 - 2018) et à la Journée du patrimoine culturel du Vietnam (23 novembre). -VNA