Des nouilles de riz seront présentes à la Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande 2019. Photo d'illustration : Internet

Hanoï (VNA) - Cinq groupes de produits vietnamiens ont été choisis pour être exposés à la Semaine des produits vietnamiens en Thaïlande 2019 qui aura lieu du 18 au 22 septembre.

Ils comprennent nouilles de riz et vermicelles de riz, boissons (thé, café, eau minérale), collations (noix de cajou, noix de macadamia, chocolat, miel), épices (poivre, sel, sauce chili, sauce soja) et fruits frais. Ce sont des produits vietnamiens préférés des consommateurs thaïlandais.

Cette information a été annoncée par Jariya Chiathivat, représentante de la compagnie thaïlandaise Central Group au Vietnam, lors d'une séance de travail avec le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, à Hanoï le 6 août.

Elle a déclaré que l'événement populariserait non seulement les produits vietnamiens mais également l’image du Vietnam.

Au cours de la semaine, Central Group et le Département des marchés de l’Europe et de l’Amérique du ministère de l’Industrie et du Commerce organiseront deux sessions de formation pour offrir aux fournisseurs vietnamiens un aperçu des conditions requises en matière d’exportation vers la Thaïlande.

Le vice-ministre Do Thang Hai s'est engagé à aider les entreprises étrangères et le groupe thaïlandais à faire des affaires au Vietnam. -VNA