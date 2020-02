Hanoi (VNA) - Avec sept films romantiques, drôles, aussi très subtils et profonds sur le thème de l’amour, la Semaine des films d’amour se tient du 10 au 16 février au Centre culturel français-L’Espace au 24 rue Trang Tien, Hanoi.

Ces sept films sont aussi sept histoires différentes sur l'amour entre les gens. L'amour est l'émotion la plus sacrée qui rassemble les gens. En plus de l'affection au sein du couple, la Semaine des films d'amour à L'Espace se concentre également sur de nombreux angles différents de l'amour et le place dans des contextes distincts: en temps de guerre, relations culturellement distinctes, monde privé des adolescents, relations familiales, etc.

Des histoires gaies, des moments calmes, moments romantiques mais aussi des tensions intermittentes, tout convergera dans la Semaine des films d’amour.



L'ouverture de l'événement est l'histoire d'un triangle amoureux complexe et drôle appelé "Caprice", du réalisateur Emmanuel Mouret.



Les autres films sont "Les souvenirs" de Jean-Paul Rappeneau, "Le sauvage" réalisé par Jean-Paul Rappeneau, "Pas son genre" de Lucas Belvaux, " Ciel rouge" d’Olivier Lorelle ou "Tamara" d’Alexandre Castagnetti.



Pour clôturer la Semaine des films d'amour, l'Institut français de Hanoi présentera "Indochine", de Régis Wargnier. Ce dernier a remporté les Oscars et le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère.- CPV/VNA