Une collection de la société coréenne A. AV. Photo: VAN



Hanoï (VNA) – La Semaine de la mode ASEAN-République de Corée a lieu du 22 au 25 novembre dans la ville portuaire de Busan, ce fêtant le Sommet ASEAN-République de Corée qui aura lieu les 25 et 26 novembre.

Environ 10.000 architectes, directeurs d’associations de mode, directeurs exécutifs des sociétés de mode ont participé à cet événement. Un accord de coopération ASEAN-République de Corée est prévu d’être signé pour accélérer l’échange d’informations et le commerce dans la mode entre les deux parties.

La semaine de la mode organisée dans le but de promouvoir l’amitié et la coopération entre la République de Corée et les pays membres de l’ASEAN dans le secteur de la mode. Le point d’orgue de cette semaine est un défilé de mode spécial placé sous l’égide de stylistes connus coréens et aséaniens. Les danses, la tenue traditionnelle coréenne, la collection moderne seront simultanément présentés lors de ce défilé de mode spécial. -VNA