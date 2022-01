Entraîneur en chef de l'équipe nationale féminie de football, Mai Duc Chung. Photo: VFF



Hanoi (VNA) - L'équipe nationale de football participera à la finale de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2022 prévue du 20 janvier au 6 février en Inde, a déclaré à la presse son entraîneur en chef, Mai Duc Chung.

Il a déclaré que toute l'équipe vietnamienne était très heureuse de participer pour la 2e fois à la finale de la Coupe d'Asie de football féminine 2022, et a remercié le comité d'organisation du pays hôte, l'Inde, pour l'accueil chaleureux de son équipe.

L'équipe nationale du Vietnam figure dans le groupe C, aux côtés du Japon, de la République de Corée et du Myanmar, des adversaires très puissants. Et toute l’équipe maintiendra sa détermination à chaque match, a déclaré Mai Duc Chung.

Il a également parlé des difficultés auxquelles son équipe est confrontée, car plus de la moitié des membres de l'équipe ont été infectés par le coronavirus lors de leur entraînement en Espagne. Ils doivent donc se diviser en plusieurs groupes pour se rendre en Inde.

Mai Duc Chung a déclaré ne pas encore avoir reçu les résultats des tests de 14 joueuses qui ne peuvent pas s’entraîner depuis 10 jours.

L’équipe nationale jouera contre la République de Corée ce vendredi 21 janvier. -VNA