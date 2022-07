Hanoï (VNA) - Mme Dao Hong Lan, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh (Nord) et chef de la délégation des députés de l'Assemblée nationale de Bac Ninh, a été nommée secrétaire du Comité des affaires du Parti et ministre par intérim de la Santé.

Les décisions de nomination, prises par le Bureau politique et le Premier ministre, ont été annoncées lors d'une réunion tenue le 15 juillet à Hanoï.

Photo: VNA

Félicitant Mme Dao Hong Lan pour sa nomination, le Premier ministre Pham Minh Chinh a noté avec une bonne capacité qu'elle a occupé de nombreux postes aux niveaux local et central et qu'elle a parfaitement rempli les fonctions qui lui étaient assignées, ajoutant que la nomination reflète la confiance et les attentes des dirigeants du Parti et de l'État envers elle.

Il a s’est déclaré convaincu que sur le nouveau poste plein de défis, elle continuerait à déployer des efforts incessants pour surmonter les difficultés et remplir toutes les tâches assignées par le Parti, État et peuple.

Exprimant son honneur avec ce nouveau poste, Mme Dao Hong Lan a promis de faire de son mieux afin de résoudre les difficultés, de mieux prendre soin de la santé des habitants et de travailler pour le développement à long terme du secteur.

Mme Dao Hong Lan, née en 1971 dans la province de Hai Duong (Nord), était directeur adjoint du Département de l'assurance sociale relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, cheffe adjointe puis cheffe du Bureau du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociale, vice-ministre du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Bac Ninh pour le mandat 2015 - 2020, et secrétaire du Comité du Parti de Bac Ninh pour le mandat 2020 - 2025. -VNA