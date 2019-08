La fresque en céramique présentant des traits culturels, architecturaux et naturels de Taïwan (Chine), inaugurée le 9 août dans la "Route de la céramique au bord du fleuve Rouge". Photo: CVN

Hanoï (VNA) - La fresque en céramique présentant des traits culturels, architecturaux et naturels de vient d’être inaugurée dans la "Route de la céramique au bord du fleuve Rouge" à Hanoï.



Cette fresque (18 m de long et 1,6 m de haut) a été réalisée par la peintre Nguyên Thu Thuy et sa société des arts Tân Hà Nôi, et a été inaugurée le 9 août. Elle est financée par Taïwan Excellence en guise de cadeau pour Hanoï.



À savoir que Taïwan Excellence est une campagne internationale financée par le Département du commerce extérieur de Taïwan (Chine), réalisée par le Conseil pour le développement du commerce extérieur de Taïwan (TAITRA), afin de promouvoir les principaux produits de Taïwan (Chine) dans les pays en voie de développement.



Ces dernières années, Taïwan Excellence a parrainé de nombreuses activités sportives et caritatives au Vietnam, telles que marathon de Hô Chi Minh-Ville (de 2014 à 2018); le projet "Initiative orange" (de 2017 à 2018) en faveur des handicapés et victimes de l'agent orange/dioxine vietnamiens, par le biais du Fonds pour la paix et le développement de Hô Chi Minh-Ville.



"La +Route de la céramique au bord du fleuve Rouge+ est devenu une véritable route de l’amitié où des amis internationaux expriment leur sentiment pour la céramique traditionnelle du Vietnam et présentent des traits culturels et artistiques de nombreux pays et territoires du monde", a partagé l’artiste Nguyên Thu Thuy. -CVN/VNA