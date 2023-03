Dà Nang (VNA) - Le Centre de conservation de la biodiversité GreenViet, en collaboration avec l’Institut Gustav-Stresemann d’Allemagne, a organisé samedi 25 mars à Dà Nang (Centre) un programme pour discuter de la responsabilité sociale des entreprises en matière de conservation de la biodiversité et de protection de l’environnement.

Un expert s’exprimant lors du programme, à Dà Nang, le 25 mars. Photo: VNA

Lors de l’événement, des experts et des délégués ont proposé des pistes pour que les entreprises s’acquittent de leur responsabilité sociale en matière de protection de l’environnement et ont souligné les avantages que cela apporte.Le vice-président de l’Union municipale des associations scientifiques et technologiques, Nguyên Dinh Phuc, a déclaré que davantage d’entreprises sont disposées à utiliser leur fonds de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour financer des projets environnementaux menés par des organisations sociales.Cependant, la coordination entre les deux parties est toujours confrontée à certains problèmes, a-t-il estimé, ajoutant que des événements comme ce programme aideront les parties à trouver des valeurs communes et à renforcer leur coopération à l’avenir.L’activité faisait partie d’un projet de mise en commun des ressources financières pour la conservation durable de la biodiversité et la protection de l’environnement dans la ville de Dà Nang, ou connu sous le nom de projet du Fonds de conservation de la faune du Vietnam, financé par la délégation de l’Union européenne au Vietnam.Le projet vise à créer un fonds pour la conservation de la flore et de la faune sauvages au Vietnam, à mobiliser des ressources et à renforcer les capacités des organisations sociales locales opérant dans le domaine de la conservation de la biodiversité, de la protection de l’environnement et de la réponse au changement climatique dans les régions du Centre et des Hauts Plateaux du Centre.Mené par le Centre GreenViet depuis 2020, le projet a jusqu’à présent atteint les objectifs prévus. 2023 est la dernière année du projet, avec au menu de nombreuses activités importantes. – VNA