Elisa Fernandez Saenz, représentante d'ONU Femmes au Vietnam. Photo: ONU Femmes au Vietnam



Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable (ODD), en particulier l'ODD5 sur l'égalité des sexes, a déclaré Elisa Fernandez Saenz, représentante d'ONU Femmes au Vietnam.



Dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’Information au seuil du 13e Congrès national des femmes du Vietnam, la représentante d'ONU Femmes a également salué les efforts du Vietnam pour renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

ONU Femmes remet du matériel pour soutenir les femmes et les enfants victimes de la violence sexiste dans le contexte de COVID-19. Photo: ONU Femmes au Vietnam



Le Vietnam a mis en place un cadre juridique solide pour promouvoir l'égalité des sexes, a-t-elle déclaré, soulignant l'importance de la loi sur l'égalité des sexes, de la loi sur la prévention et le contrôle de la violence domestique et de la Stratégie nationale pour l'égalité des sexes (2021-2030).



Elle a constaté qu'au cours des dernières années, le Vietnam avait montré des engagements et des efforts forts pour améliorer le statut des femmes dans toutes les sphères, y compris la politique.



Cela peut être vu dans les résultats des élections de la 15e législature de l'Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026, qui se sont tenues le 10 juin 2021, où le taux de femmes députées a atteint 30,26 % - la représentation la plus élevée des femmes à l’organe législatif vietnamien depuis la 5e Assemblée nationale (1976-1981).



« Nous devons souligner que le taux au Vietnam est désormais supérieur de 4,7 points de pourcentage à la moyenne mondiale de 25,5% de femmes parlementaires, faisant passer le Vietnam du 65e au 54e rang mondial », a-t-elle souligné, décrivant cela comme une réalisation remarquable du pays dans la promotion de l'égalité des sexes et dans l'autonomisation des femmes grâce à l'augmentation de la participation des femmes au parlement.



En ce qui concerne le développement économique, les femmes ont apporté une contribution significative à l'économie puisqu'elles représentent 47,7% de la population active et 26,5% des propriétaires et directeurs généraux d'entreprises, bien plus que les niveaux régionaux, a noté la responsable.



La représentation égale et la participation significative des femmes aux postes de direction et à la prise de décision à tous les niveaux, dans les secteurs public et privé, sont essentielles pour que le Vietnam réalise de manière inclusive et durable sa vision de développement socio-économique, pour atteindre les Objectifs de Développement durable et pour “ne laisser personne de côté”, a-t-elle déclaré.



La responsable a recommandé au Vietnam de se concentrer davantage sur la réduction de l'écart de rémunération entre les sexes et la prévalence de la violence à l'égard des femmes et des filles, ajoutant que certains groupes de femmes et de filles ont besoin d'une attention particulière, tels que les minorités ethniques, les personnes vivant avec un handicap ou le VIH, dans les zones rurales ou les zones sujettes aux catastrophes naturelles, et les travailleuses migrantes.



Concernant la coopération avec le Vietnam pour promouvoir l’égalité des genres, elle a affirmé qu'ONU Femmes continuerait à soutenir le gouvernement dans le respect de ses engagements à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et des filles, à faire progresser les droits des femmes et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et les garçons et les filles.

Elisa Fernandez lors d'un événement appelant à l'égalité des sexes. Photo: ONU Femmes au Vietnam



ONU Femmes a fourni des conseils techniques et aidé le gouvernement à mettre en œuvre des politiques et des programmes qui promeuvent le leadership et la participation des femmes à la prise de décision à tous les niveaux et qui préviennent et répondent efficacement à la violence sexiste dans la famille et les lieux publics; a renforcé les droits économiques des femmes grâce à l'accès aux services sociaux, aux ressources et aux opportunités d’emploi; et fourni des conseils sur la planification appropriée et l'allocation des ressources pour la promotion de l'égalité des sexes au niveau national, a souligné la responsable.



En dehors de cela, ONU Femmes mène également des campagnes de communication et des activités pour lutter contre les stéréotypes de genre afin que toutes les femmes, hommes, garçons, filles et autres genres puissent atteindre leur plein potentiel, a-t-elle conclu.-VNA